В Кемерово начали массово увольняться пожарные 

Из Кемеровского пожарного гарнизона стали массово увольняться сотрудники, сообщает ТАСС. Об этом заявил начальник ГУ ЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
«Очень тяжелая ситуация в пожарно-спасательном гарнизоне. Каждый день… по 3-5 рапортов от личного состава об увольнении поступает, не потому что они разочаровались в службе, но люди боятся после следственных мероприятий», — заявил Мамонтов в суде.
По словам Мамонтова, пожарные начали увольняться после ареста начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, которого подозревают в халатности. По версии следствия, Генин проигнорировал данные о коротком пути к людям, заблокированным в кинозале торгового центра, и направил подчиненных по длинному, потеряв время. В кинозале погибли 37 человек.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети.