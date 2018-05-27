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В Кемерово начали массово увольняться пожарные
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В Кемерово начали массово увольняться пожарные 

Рамблер 27 мая 2018
Из Кемеровского пожарного гарнизона стали массово увольняться сотрудники, сообщает ТАСС. Об этом заявил начальник ГУ ЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
«Очень тяжелая ситуация в пожарно-спасательном гарнизоне. Каждый день… по 3-5 рапортов от личного состава об увольнении поступает, не потому что они разочаровались в службе, но люди боятся после следственных мероприятий», — заявил Мамонтов в суде.
По словам Мамонтова, пожарные начали увольняться после ареста начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, которого подозревают в халатности. По версии следствия, Генин проигнорировал данные о коротком пути к людям, заблокированным в кинозале торгового центра, и направил подчиненных по длинному, потеряв время. В кинозале погибли 37 человек.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети.
Комментарии74  Ещё 49 источников 
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