Под Киевом грузовик задавил срочника

Под Киевом военнослужащий погиб при наезде грузовика с боеприпасами

Военнослужащий срочной службы погиб в результате наезда грузовика на территории воинской части в селе Ольшаница Киевской области, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

"Трагедия произошла вчера, солдат-срочник только прибыл в воинскую часть, и грузовик с боеприпасами, который сдавал назад, придавил его к стене. От полученных травм 21-летний парень погиб", — сказал он.

Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Донбассе украинские силовики подорвались на взрывном устройстве, в результате инцидента погиб один человек.