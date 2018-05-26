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Под Киевом грузовик задавил срочника
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Под Киевом военнослужащий погиб при наезде грузовика с боеприпасами 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Военнослужащий срочной службы погиб в результате наезда грузовика на территории воинской части в селе Ольшаница Киевской области, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.
"Трагедия произошла вчера, солдат-срочник только прибыл в воинскую часть, и грузовик с боеприпасами, который сдавал назад, придавил его к стене. От полученных травм 21-летний парень погиб", — сказал он.
Полиция проводит расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в Донбассе украинские силовики подорвались на взрывном устройстве, в результате инцидента погиб один человек.
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