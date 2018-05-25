В США произошла стрельба в школе

Стрельба произошла в пятницу в средней школе в американском штате Индиана, сообщает полиция.

Как сообщил сотрудник полиции штата по вопросам общественной информации Джон Перрин , в результате инцидента в городе Ноблсвил пострадали два человека, они были госпитализированы.

Полиции удалось задержать стрелка. На данный момент все дети находятся в здании старшей школы, родителей попросили забрать их.

На прошлой неделе в результате стрельбы в средней школе в американском городе Санта Фе погибли десять человек и получили ранения еще десять.