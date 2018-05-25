Ещё
Заложники захвачены в британском ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заложники захвачены в британском ТЦ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в ресторане McDonald's, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел недалеко от торгового центра Bluewater в городе Гринхит, графство Кент в 28 километрах от Лондона.
>> Захват заложников: квартирный вопрос довел до убийства
По словам очевидцев, на месте слышны выстрелы.
Здание оцеплено полицией, дороги перекрыты. Полиция просит жителей города избегать района происшествия.
Комментарии109
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах65
Шнуров развелся43
В США рассказали о масштабной битве за Дейр-эз-Зор99
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир116
Путин анонсировал важные перемены418
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение