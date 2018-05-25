Заложники захвачены в британском ТЦ

Инцидент произошел недалеко от торгового центра Bluewater в городе Гринхит, графство Кент в 28 километрах от Лондона.

По словам очевидцев, на месте слышны выстрелы.

Здание оцеплено полицией, дороги перекрыты. Полиция просит жителей города избегать района происшествия.