Заложники захвачены в британском ТЦ 

В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в ресторане McDonald's, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел недалеко от торгового центра Bluewater в городе Гринхит, графство Кент в 28 километрах от Лондона.
По словам очевидцев, на месте слышны выстрелы.
BREAKING: ‘Hostage incident’ at McDonald’s near Bluewater shopping centre in Kent https://t.co/JunCrxC74L pic.twitter.com/71BQIuUHXo— Daily Express (@Daily_Express) 25 мая 2018 г.
Здание оцеплено полицией, дороги перекрыты. Полиция просит жителей города избегать района происшествия.