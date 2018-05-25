Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду

В детский сад в московском районе Северное Бутово 25 мая вызвали спасателей. Дело в том, что на территории сада обнаружили внушительных размеров игуану. Рептилию увидели на площадке, где обычно гуляют воспитанники. Животное, в дикой природе обитающее в Центральной и Южной Америке, ползало по веткам растущих на территории детского образовательного учреждения деревьев и свалилась дворнику в прямо смысле на голову. Рептилия оказалась крупной — её длина составляет около метра, но вообще игуаны вырастают до 1,2-1,7 метра. Как выяснилось позднее, игуана была чрезвычайно голодной. Вероятно, некоторое время назад она сбежала из квартиры владельца и разгуливала по окрестным дворам, пытаясь разыскать пропитание. Прибывшие в детское учреждение специалисты поймали животное и отвезли в центр передержки диких животных. В центре оголодавшую особь накормят, проведут ветеринарный осмотр и начнут разыскивать хозяина. Если владелец всё-таки не отыщется, то игуане будут искать новый дом.