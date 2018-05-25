Почему арестовали главу кемеровского МЧС

В отношении начальника управления МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово было заведено уголовное дело. Они обвиняются в халатном отношении к выполнению должностных обязанностей, а также в растрате около двух миллионов рублей. По делу проходит еще ряд обвиняемых в причастности к гибели посетителей ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника управления МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово.

Причиной привлечения к уголовной ответственности стало то, что по их вине в 2017-2018 годах не была запланирована и не проведена проверка того, как соблюдаются требования пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня».

Кроме того, Мамонтова и Терентьева обвиняют в растрате более 1,8 млн рублей в пользу третьих лиц. Сейчас они оба находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в доме Мамонтова проходят обыски, связанные с расследованием уголовного дела. Сам же Мамонтов эту информацию опровергал. За два дня до этого с проверкой приходили сотрудники СК в региональное управление МЧС. Как сообщается, там проходила выемка документов, а также два дня подряд изучались материалы инспекций пожарной безопасности в торговых центрах по всей Кемеровской области.

22 мая стало известно, что арест управляющей ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок продлен Центральным районным судом города Кемерово до 25 августа.

Помимо Судденок, под стражей сейчас находится гендиректор компании-собственника здания «Зимней вишни» Юлия Богданова . В суде посчитали, что она попытается скрыться от следствия, оказавшись на свободе. Вероятно также, что она будет давить на свидетелей и других участников следствия. Представители суда отметили, что на это предположение есть соответствующие основания.

Защита Богдановой просила заменить назначенную меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Об отсутствии намерения скрываться от следствия или как-либо влиять на свидетелей заявила сама Богданова. Кроме того, у нее имеется сердечное заболевание.

Под стражей остается и руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» «Системный интегратор» Игорь Полозиненко

Кроме того, 31 марта по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Центральным районным судом Кемерово была арестована до 25 мая экс-начальница государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова.

Согласно официальной версии следствия, в действиях Комковой, которая занимала пост руководителя ведомства до 2014 года, обнаружены признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Ее обвиняют в том, что она не запретила эксплуатацию самовольно возведенного в 2013 году ТЦ «Зимняя вишня». Следствие считает, что такое халатное поведение повлекло за собой гибель людей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, он унес жизни 64 человек. После пожара в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Житель Кемерово Игорь Востриков , потерявший в пожаре в «Зимней вишне» жену и детей, обнародовал видеозапись с камер наблюдения, уловивших момент эвакуации людей из горящего здания.

Во время прямой трансляции Востриков продемонстрировал видео на экране компьютера. На представленных кадрах видно, что двери в залы кинотеатров были открыты.

Посетители сразу побежали в стороны выхода, когда коридор заволокло дымом. Многие из них не сразу сориентировались и даже не поняли, что происходит.

Через несколько дней после трагедии Генеральная прокуратура заявила о закрытии 15 торговых центров по всей России после пожара в Кемерово. Об этом сообщал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10-15. Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. Некоторые предписали закрыть до устранения нарушений. Будут устранены нарушения в реальности, а не на бумаге, тогда обсудим», — сообщил Куренной.

По его словам, чаще всего встречались такие нарушения, как отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

15 мая сообщалось о начале демонтажа ТЦ «Зимняя вишня». По снос попал не только торговый комплекс, но и близлежащие здания. Демонтаж производится механизированным способом при помощи специализированного экскаватора-разрушителя. Видео сноса здания, снятое с коптера, было опубликовано в тот же день.