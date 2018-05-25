Как Джохар Дудаев «наварил» больше 4 триллионов рублей

К махинациям с фальшивыми авизо имели отношение как эмиссары дудаевской Чечни , так и нечистые на руку дельцы из других регионов России . До сих пор не названа точная общая сумма, полученная по поддельным платежным документам. Дудаевцы, по самым приблизительным подсчетам, «наварили» на этих операциях свыше 4 триллионов рублей.

Как это действовало

Жулики брали в сообщники банковского работника, он печатал платежный документ (кредитовое авизо) и направлял его в Центробанк (использовались также «Промстройбанк», «Агропромбанк» и другие «спецбанки»). Из Центробанка на счет юрлица, направлявшего авизо, зачислялась запрашиваемая сумма. Махинация была элементарная — некоторые банки сводили «дебет с кредитом» раз в год, и у жуликов хватало времени для обналичивания или укрытия денег. Чеченские мошенники везли в Грозный полученные таким образом деньги грузовиками, мешками с наличностью набивали пассажирские лайнеры и скорые поезда. Кавказцы приходили на столичные предприятия с незаполненными бланками авизо и предлагали за определенную долю воспользоваться банковским счетом фирмы, на который потом переводилась круглая безналичная сумма. Чтобы у кредитора не возникло подозрений на первоначальном этапе операции, мошенники выбирали предприятия, способные позволить себе оперировать большим объемом наличности.

Дудаев не скрывал причастность к махинациям

По фактам использования фальшивых авизо в 90-е годы было возбуждено порядка тысячи уголовных дел, в которых фигурировали сотни миллиардов рублей, похищенных у государства. В процессе обналичивания средств принимали участие около 900 российских банков и более полутора тысяч предприятий по всей стране. Особенную активность проявляли на этом фронте чеченская мафия и дудаевские сепаратисты из правительства самопровозглашенной Ичкерии. Дудаевцы и члены чеченских ОПГ проворачивали подобные махинации в том числе и через чеченские банки, из которых в мятежную республику Центробанк переводились деньги. В этой схеме, как установили правоохранительные органы , были задействованы в общей сложности несколько тысяч поддельных авизо. Джохар Дудаев открыто заявлял, что использовал российскую банковскую систему «по своему усмотрению»: взамен отправленных бумажек получал самолеты, битком набитые мешками с деньгами. До конца распутать всю цепочку махинаций так и не удалось — во время войны в Чечне архивы Центробанка республики были целенаправленно уничтожены.

Чем все это закончилось