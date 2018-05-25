Как Джохар Дудаев «наварил» больше 4 триллионов рублей 

К махинациям с фальшивыми авизо имели отношение как эмиссары дудаевской Чечни, так и нечистые на руку дельцы из других регионов России. До сих пор не названа точная общая сумма, полученная по поддельным платежным документам. Дудаевцы, по самым приблизительным подсчетам, «наварили» на этих операциях свыше 4 триллионов рублей.
Как это действовало
Жулики брали в сообщники банковского работника, он печатал платежный документ (кредитовое авизо) и направлял его в Центробанк (использовались также «Промстройбанк», «Агропромбанк» и другие «спецбанки»). Из Центробанка на счет юрлица, направлявшего авизо, зачислялась запрашиваемая сумма. Махинация была элементарная — некоторые банки сводили «дебет с кредитом» раз в год, и у жуликов хватало времени для обналичивания или укрытия денег. Чеченские мошенники везли в Грозный полученные таким образом деньги грузовиками, мешками с наличностью набивали пассажирские лайнеры и скорые поезда. Кавказцы приходили на столичные предприятия с незаполненными бланками авизо и предлагали за определенную долю воспользоваться банковским счетом фирмы, на который потом переводилась круглая безналичная сумма. Чтобы у кредитора не возникло подозрений на первоначальном этапе операции, мошенники выбирали предприятия, способные позволить себе оперировать большим объемом наличности.
Дудаев не скрывал причастность к махинациям
По фактам использования фальшивых авизо в 90-е годы было возбуждено порядка тысячи уголовных дел, в которых фигурировали сотни миллиардов рублей, похищенных у государства. В процессе обналичивания средств принимали участие около 900 российских банков и более полутора тысяч предприятий по всей стране. Особенную активность проявляли на этом фронте чеченская мафия и дудаевские сепаратисты из правительства самопровозглашенной Ичкерии. Дудаевцы и члены чеченских ОПГ проворачивали подобные махинации в том числе и через чеченские банки, из которых в мятежную республику Центробанк переводились деньги. В этой схеме, как установили правоохранительные органы, были задействованы в общей сложности несколько тысяч поддельных авизо. Джохар Дудаев открыто заявлял, что использовал российскую банковскую систему «по своему усмотрению»: взамен отправленных бумажек получал самолеты, битком набитые мешками с деньгами. До конца распутать всю цепочку махинаций так и не удалось — во время войны в Чечне архивы Центробанка республики были целенаправленно уничтожены.
Чем все это закончилось
Центробанк оборудовали специальными шифраторами, обеспечивающими криптографическую защиту авизо, а также усовершенствовали систему обмена информацией между рассчетно-кассовыми центрами (РКЦ). Впоследствии было разработано новое программное обеспечение, существенно ускорившее обработку этих кредитных документов. По оценкам председателя российской Счетной палаты Сергея Степашина, махинации с авизо нанесли громадный ущерб экономике страны, «благодаря» им банковская система России криминализировалась. Свою роль операции с фальшивыми авизовками сыграли и в процессе разгосударствления предприятий, когда целые отрасли экономики перешли в частные руки.