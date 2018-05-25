Заключенный спрятал шесть мобильников в себе

Из кишечника мужчины, который пытался перелезть через стену, окружающую израильский город Иерусалим , извлекли шесть мобильных телефонов. Об этом сообщает Jewish Press.

Нарушитель пытался преодолеть стену во вторник, 22 мая. Сотрудники пограничной полиции заметили его, допросили и отпустили. Через день он вернулся, снова полез на стену и столкнулся с теми же пограничниками. На этот раз его отправили в тюрьму.

Мобильные телефоны были найдены во время обыска, которому подвергаются при поступлении в тюрьму все арестанты. В пограничной полиции полагают, что нарушитель с самого начала рассчитывал, что его арестуют и отправят в тюрьму, чтобы раздать телефоны другим заключенным.