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Заключенный спрятал шесть мобильников в себе
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Заключенный спрятал шесть мобильников в себе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: jewishpress.com
Из кишечника мужчины, который пытался перелезть через стену, окружающую израильский город Иерусалим, извлекли шесть мобильных телефонов. Об этом сообщает Jewish Press.
Нарушитель пытался преодолеть стену во вторник, 22 мая. Сотрудники пограничной полиции заметили его, допросили и отпустили. Через день он вернулся, снова полез на стену и столкнулся с теми же пограничниками. На этот раз его отправили в тюрьму.
Мобильные телефоны были найдены во время обыска, которому подвергаются при поступлении в тюрьму все арестанты. В пограничной полиции полагают, что нарушитель с самого начала рассчитывал, что его арестуют и отправят в тюрьму, чтобы раздать телефоны другим заключенным.
В 2017 году сообщалось, что аэропорту города Коломбо (Шри-Ланка) задержали контрабандиста, который прятал в заднем проходе около килограмма золота. Стоимость извлеченных из мужчины слитков и драгоценностей оценили в 4,5 миллиона шри-ланкийских рупий (1,6 миллиона рублей).
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