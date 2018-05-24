Один из захваченных в Москве заложников погиб

Один из захваченных на востоке Москвы заложников Валерий Еремин скончался от огнестрельного ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию. Сам захватчик, 57-летний Александр Боровой , ранил себя ножом. Сейчас его везут в больницу.

Еще двое заложников — Роза Еремина и ее маленький ребёнок — не пострадали.

Ранее сообщалось, что причиной захвата заложников стал квартирный спор. Сын Александра Борового продал свою долю в квартире соседям. На этой почве Боровой-старший часто конфликтовал как с сыном, так и с соседями.

На месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.