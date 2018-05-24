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Один из захваченных в Москве заложников погиб
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Один из захваченных в Москве заложников погиб 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Twitter/@AndreyLekert
Один из захваченных на востоке Москвы заложников Валерий Еремин скончался от огнестрельного ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию. Сам захватчик, 57-летний Александр Боровой, ранил себя ножом. Сейчас его везут в больницу.
Еще двое заложников — Роза Еремина и ее маленький ребёнок — не пострадали.
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Ранее сообщалось, что причиной захвата заложников стал квартирный спор. Сын Александра Борового продал свою долю в квартире соседям. На этой почве Боровой-старший часто конфликтовал как с сыном, так и с соседями.
На месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
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