Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео

На YouTube было опубликовано видео штурма квартиры, в которой московский художник убил мужчину и удерживал в заложниках женщину и ребенка.

На кадрах запечатлены сотрудники Специального отряда быстрого реагирования, стоящие перед дверью квартиры в полном обмундировании, а затем они же уже внутри помещения. В квартире заметен сильный беспорядок, в том числе лежащие на полу бутылка алкоголя, томаты и похожий на ружье предмет.

Накануне художник Александр Боровой взял в заложники своих соседей по квартире, купивших долю в ней у его сына. В это же время Боровой писал в социальных сетях, что черные риэлторы вынуждают его продать свою долю за «смешные» 500 тысяч рублей.

Боровой угрожал оружием женщине и ребенку, а в мужчину выстрелил, в результате чего тот скончался. Служащие СОБРа сумели освободить заложников, которые не пострадали, а художника — задержать.