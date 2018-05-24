Ещё
Москвич взял в заложники семью с ребенком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Один из захваченных в Москве заложников погиб
Один из захваченных в Москве заложников погиб

Москвич взял в заложники семью с ребенком 

Рамблер 1 час назад
Фото: 112
Мужчина взял в заложники семью из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы. Об этом пишет РИА Новости. Предположительно, захватчик находится в состоянии алкогольного опьянения.
По данным «Интерфакса», мужчина открыл стрельбу и удерживает в заложниках женщину, ее мужа и маленького ребенка.
Захватчик — 57-летний Александр Боровой, художник. По информации Telegram-канала 112, на него зарегистрированы два ружья «Сайга».
Предварительно известно, что причиной захвата заложников стал квартирный спор. Сын Александра Борового продал свою долю в квартире соседям. На этой почве Боровой-старший часто конфликтовал как с сыном, так и с соседями.
В настоящее время на месте происшествия дежурит полиция и врачи скорой помощи, но попасть в квартиру им пока не удается. Есть информация об одном раненом.
Комментарии31  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые пенсии, трагедия на Кубани и другие события дня42
Что случилось с Веркой Сердючкой98
Война «Газпрома» с ЕС окончена: кто победил188
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль59
Путин подарил цветы супруге Макрона221
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение