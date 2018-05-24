Москвич взял в заложники семью с ребенком

Мужчина взял в заложники семью из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы . Об этом пишет РИА Новости . Предположительно, захватчик находится в состоянии алкогольного опьянения.

По данным «Интерфакса», мужчина открыл стрельбу и удерживает в заложниках женщину, ее мужа и маленького ребенка.

Захватчик — 57-летний Александр Боровой , художник. По информации Telegram-канала 112, на него зарегистрированы два ружья «Сайга».

Предварительно известно, что причиной захвата заложников стал квартирный спор. Сын Александра Борового продал свою долю в квартире соседям. На этой почве Боровой-старший часто конфликтовал как с сыном, так и с соседями.

В настоящее время на месте происшествия дежурит полиция и врачи скорой помощи, но попасть в квартиру им пока не удается. Есть информация об одном раненом.