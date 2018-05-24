Девочка выжила после массового расстрела в Якутии

Девочка выжила после массового расстрела в якутском селе

Очевидцы рассказали о массовом убийстве в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса (района) Якутии . Об этом пишет региональное издание ЯСИА.

Расстрелял односельчан пенсионер 1952 года рождения Александр Новиков . По словам местных жителей, его считали психически неустойчивым.

Со слов очевидцев удалось восстановить картину произошедшего.

Убийца ворвался в дом соседей, где в тот момент находились двое мужчин — отец и сын Павловы. Они стали его первыми жертвами. На звуки выстрелов вышел из дома Алексей Артамонов , проживавший рядом. Он тоже был убит на месте. Мужчина недавно перенес операцию в Якутске и только 23 мая вернулся домой.

Затем пенсионер пошел к Анне Тимофеевой , проживавшей по соседству с двумя детьми. Она работала в школе, где 24 мая отмечали последний звонок. Стрелок убил женщину и ее 11-летнего сына. Выжить удалось лишь дочери погибшей Анны, которая спряталась под кровать. 12-летняя девочка в состоянии шока госпитализирована в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным ведомства, расправа произошла на почве личных неприязненных отношений. Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале.

О массовом убийстве стало известно 24 мая. Глава села Денис Уваров сообщил, что Новиков ворвался к своим соседям и убил четверых взрослых и одного ребенка, после чего совершил суицид. На месте работают следователи, полиция. Нападавший проживал в селе около 10 лет и жил в доме один.