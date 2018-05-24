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Девочка выжила после массового расстрела в Якутии
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Девочка выжила после массового расстрела в якутском селе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Коммерсант
Очевидцы рассказали о массовом убийстве в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса (района) Якутии. Об этом пишет региональное издание ЯСИА.
Расстрелял односельчан пенсионер 1952 года рождения Александр Новиков. По словам местных жителей, его считали психически неустойчивым.
Со слов очевидцев удалось восстановить картину произошедшего.
Убийца ворвался в дом соседей, где в тот момент находились двое мужчин — отец и сын Павловы. Они стали его первыми жертвами. На звуки выстрелов вышел из дома Алексей Артамонов, проживавший рядом. Он тоже был убит на месте. Мужчина недавно перенес операцию в Якутске и только 23 мая вернулся домой.
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Затем пенсионер пошел к Анне Тимофеевой, проживавшей по соседству с двумя детьми. Она работала в школе, где 24 мая отмечали последний звонок. Стрелок убил женщину и ее 11-летнего сына. Выжить удалось лишь дочери погибшей Анны, которая спряталась под кровать. 12-летняя девочка в состоянии шока госпитализирована в больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным ведомства, расправа произошла на почве личных неприязненных отношений. Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале.
О массовом убийстве стало известно 24 мая. Глава села Денис Уваров сообщил, что Новиков ворвался к своим соседям и убил четверых взрослых и одного ребенка, после чего совершил суицид. На месте работают следователи, полиция. Нападавший проживал в селе около 10 лет и жил в доме один.
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