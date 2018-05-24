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Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео
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Убийцы многодетной матери попали на видео 

Рамблер 24 минуты назад
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшую молодых людей, подозреваемых в убийстве многодетной матери из поселка Псебай.
Запись была сделана камерой, установленной в кафе. На записи видно, как 40-летняя Наталья Дмитриева разговаривала с компанией молодых людей, а затем покинула кафе. Два человека отправились следом за ней.
Мать пятерых детей Наталью Дмитриеву убили 13 мая. Женщину избили и изнасиловали, затем задушили, сбросив тело в канаву. Одного из подозреваемых в убийстве, 16-летнего подростка, нашли спящим неподалеку от места убийства. Мать женщины заявила, что, судя по увечьям на теле ее дочери, к убийству не может быть причастен только один человек.
Через несколько дней после похорон женщины жители села собрались на митинг возле местного дома культуры. Они призвали к ответу главу района и правоохранителей, а также потребовали честного расследования. Местные жители заявили, что это уже не первое преступление банды подростков.
Следователи возбудили по факту случившегося дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и с целью скрыть изнасилование.
Обвинения предъявили двум молодым людям — 16-летнему подростку и его 20-летнему сообщнику. Оба они задержаны.
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