«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии

Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина, совершивший массовое убийство в Якутии , перед этим позвонил сестре и рассказал о конфликте с соседями.

Mash утверждает, что эти люди были «пьющими», и стрелок часто ссорился с ними. Утром 24 мая они якобы пришли к нему домой и просили денег на выпивку. Он отказал, поэтому соседи начали угрожать ему.

После первого разговора с сестрой мужчина позвонил ей снова, заявил, что все «уладил» и попрощался.

Как сообщает издание ЯСИА со ссылкой на местного жителя, ранее мужчина не проявлял агрессии:

«Раньше мы за ним не наблюдали агрессии, но он всегда казался странным. Мы никогда не думали, что он может совершить такое зверство».

Местные жители рассказали изданию SakhaLife, что все пребывают в состоянии шока от произошедшего.

«Убийца наших земляков был приезжим, несколько лет назад купил здесь дом. Он жил один по улице Лесной. На учете не состоял», — отметил он.

В четверг, 24 мая, в якутском селе Булгунняхтах произошло массовое убийство. Сообщалось, что 52-летний житель села в момент совершения преступления был пьян. Он пришел к соседям с ружьем и застрелил пятерых человек, в том числе 11-летнего ребенка, а затем покончил с собой.

Жители сели рассказали, что этот человек приехал в Булгунняхтах около десяти лет назад, почти ни с кем не общался и жил один в доме с заколоченными окнами. Соседи назвали его «психически неустойчивым человеком».