Названа причина смерти пациенток в московской клинике 

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что причиной смерти трех девушек в московской клинике пластической хирургии стало инфицирование. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, специалистам ведомства предстоит разобраться, «откуда» появилась инфекция.
Сейчас Росздравнадзор проверяет препараты, которые использовались в клинике. Экспертиза займет как минимум 40 дней.
В апреле СМИ сообщили, что в одной из клиник на севере Москвы после пластических операций скончались три девушки. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело. «Комсомольская правда» писала, что одной из погибших была 29-летняя москвичка, которая сделала операцию по изменению формы носа. По данным «КП», еще три пациентки клиники оказались в реанимации. Близкий к следствию источник рассказал газете, что у всех погибших произошла «рефлекторная остановка сердца».
Алексей Старченко из Лиги защиты пациентов заявил газете, что причиной смерти девушек могла стать бракованная партия медикаментов. Также он предложил версию о «сумасшедшем докторе», решившем с помощью скандала отомстить главврачу или хозяину клиники.