Названа причина смерти пациенток в московской клинике

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что причиной смерти трех девушек в московской клинике пластической хирургии стало инфицирование. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, специалистам ведомства предстоит разобраться, «откуда» появилась инфекция.

Сейчас Росздравнадзор проверяет препараты, которые использовались в клинике. Экспертиза займет как минимум 40 дней.

В апреле СМИ сообщили, что в одной из клиник на севере Москвы после пластических операций скончались три девушки. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело. « Комсомольская правда » писала, что одной из погибших была 29-летняя москвичка, которая сделала операцию по изменению формы носа. По данным «КП», еще три пациентки клиники оказались в реанимации. Близкий к следствию источник рассказал газете, что у всех погибших произошла «рефлекторная остановка сердца».