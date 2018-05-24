Ещё
В Новой Зеландии экстренно сел Boeing
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новой Зеландии экстренно сел пассажирский самолет 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет австралийской авиакомпании Qantas вернулся в аэропорт вылета в новозеландском городе Окленд в связи с задымлением салона, сообщает телеканал Newshub (TV3) со ссылкой на представителя авиакомпании.
Boeing 737 повернул назад спустя несколько минут после взлета, когда находился на высоте около 900 метров, и благополучно вернулся в аэропорт. К самолету после посадки прибыли экстренные службы, включая 14 пожарных машин, ситуация взята под контроль.
Представитель Qantas сообщил Newshub, что инженеры осмотрели самолет и установили, что дым шел из неисправной печи на кухне в передней части самолета.
РИА Новости: последние новости
Путину сообщили о смерти онкобольной из Апатитов Источник сообщил о четырех пострадавших при взрыве бытового газа в Перми Самолет компании Flydubai вернулся в аэропорт Дубая из-за дебошира на борту
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прокомментировала бунт морпехов36
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль389
Францию заполонили гигантские хищные черви35
Руководство «Русала» ушло в отставку159
Мать семерых детей отказалась воевать с Россией149
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение