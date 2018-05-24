В Новой Зеландии экстренно сел Boeing

В Новой Зеландии экстренно сел пассажирский самолет

Самолет австралийской авиакомпании Qantas вернулся в аэропорт вылета в новозеландском городе Окленд в связи с задымлением салона, сообщает телеканал Newshub (TV3) со ссылкой на представителя авиакомпании.

Boeing 737 повернул назад спустя несколько минут после взлета, когда находился на высоте около 900 метров, и благополучно вернулся в аэропорт. К самолету после посадки прибыли экстренные службы, включая 14 пожарных машин, ситуация взята под контроль.

Представитель Qantas сообщил Newshub, что инженеры осмотрели самолет и установили, что дым шел из неисправной печи на кухне в передней части самолета.