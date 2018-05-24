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В Перми в жилом доме прогремел взрыв газа
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В Перми в жилом доме прогремел взрыв газа 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
После взрыва начался пожар.
Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном восьмиподъездном жилом доме в Перми. После взрыв начался пожар, который к настоящему моменту уже ликвидирован.
Из-за взрыва между двумя квартирами разрушилась стена. Из здания эвакуировали 42 человека, сообщает управление МЧС по региону.
Четыре пострадавших человека госпитализированы. По словам министра территориальной безопасности, пострадавшие «надышались дымом, а также получили травмы». Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
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