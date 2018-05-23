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Казачьего генерала ограбила «девушка с сайта»
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Девушка украла у казачьего генерала Власова деньги и паспорт гражданина США 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте «Мамба». Помимо денег и удостоверения был похищен паспорт гражданина США.
Евгений Власов познакомился в интернете с девушкой на сайте «Мамба», но на утро после встречи девушка исчезла из квартиры Власова.
«Вместе с ней пропали 340 000 рублей, удостоверение генерала-майора казачьих войск паспорт гражданина США. Генерал Власов в 2010 году переехал в США и возвращается на родину набегами», — сообщает Telegram-канал Mash.
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