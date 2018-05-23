Казачьего генерала ограбила «девушка с сайта»

Девушка украла у казачьего генерала Власова деньги и паспорт гражданина США

Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова , который познакомился с девушкой на сайте «Мамба». Помимо денег и удостоверения был похищен паспорт гражданина США

Евгений Власов познакомился в интернете с девушкой на сайте «Мамба», но на утро после встречи девушка исчезла из квартиры Власова.