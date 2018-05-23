Чёрный исполин предрек девушке неприятности 

Туристка, приехавшая в птичий заповедник в Саксонии, не ожидала, что её голову опустится огромная чёрная птица. Сначала бойфренд девушки выложил фотографии из заповедника, но пользователи обвинили его в использовании графического редактора, поскольку птица казалось совершенно фантастической. Но позже путешественница опубликовала и видео. На нём видно, что на голове девушки сидит гигантский чёрный какаду. Комментаторы удивились, почему местом посадки какаду выбрал столь необычное место, и начали рассуждать о том, что предрекает девушке эта история. Некоторые усмотрели в поведении птицы зловещий знак: черный попугай показался им похожим на персонажа из мрачных произведений Эдгара По. Какаду называли в комментариях жутким и готическим и даже говорили о том, что он предрекает смерть.
Чёрные какаду — действительно довольно крупные птицы, длина их тела может достигать 80 сантиметров, а вес — 1 килограмма. Живут они в Австралии и считаются самым древним видом, заселившим северную часть континента. Добродушным нравом эти птицы не отличаются: они весьма агрессивны, злопамятны и готовы отмостить.