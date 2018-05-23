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Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду
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Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду 

Рамблер 2 часа назад
Эпичное сражение попало в объектив видеокамеры американского фотографа-натуралиста. Мужчина снял видео, главными героями которого стали лиса и орлан. Кевин Эби уже выложил видео в интернет, отметив, что сражение было драматичным. На кадрах видно, что рыжая хищница поймала кролика и несёт добычу. В какой-то момент лиса заметила летящего на небольшой высоте орлана и, очевидно, подготовилась к атаке. Она побежала быстрее, по-прежнему удерживая кролика в зубах. Однако огромную птицу это не смутило, орлан накинулся на лису и ухватил добычу лапами. Лиса не пожелала расставаться с трофеем и не отпустила его. В итоге фотограф увидел, как птица подняла в воздух и кролика, и лису. Хищница оказалась на высоте 6 метров, пролетев около 8 секунд. В конце концов орлану всё-таки удалось перетянуть себе кролика, лиса разжала зубы и упала, а птица удалилась. Как сообщил Эби, лиса не после падения не пострадала. Также мужчина отметил, что схватка стала для него неожиданностью, он полагал, что при нападении орлана лиса отпустит добычу, а у птицы будет дармовый обед.
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