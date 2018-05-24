Так кто же сбил малайзийский Boeing? 

Эксперты международной Объединенной следственной группы (JIT) по крушению пассажирского Boeing над Донбассом в 2014 году, должны обнародовать новые данные о расследовании. По предположению «Новой газеты», могут быть озвучены предварительные выводы о том, кто отвечал за логистику зенитно-ракетного комплекса «Бук» на территории России, а также обнародованы сведения о «иерархической цепочке», принимавшей решение о доставке ЗРК в Донбасс. В то же время следователи уже подчеркнули, что не будут делать никаких заявлений о возможных подозреваемых.
В авиакатастрофе погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. Вскоре после трагедии появилась информация о том, что самолет якобы сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», приняв его по ошибке за украинский военно-транспортный самолет. Сообщалось даже, что расследователи из организации Bellingcat ранее установили номер конкретного ЗРК, утверждая, что данный комплекс был приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска, откуда и попал в Донбасс.
Российское Минобороны в ответ обвинило этих экспертов в фальсификации фактов. Можно ли считать, что следствие движется к истине? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Cовет Безопасности Нидерландов в своем окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 в прошлом году официально назвал причину катастрофы: попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». Однако нидерландские власти не стали выдвигать обвинений против конкретных лиц, заметив лишь, что ракета была выпущена с территории, контролируемой на тот момент «пророссийскими сепаратистами».
Впрочем, выдвижение более персонализированных и однозначных обвинений не только потребовало бы более весомых доказательств, которые за четыре года так и не появились, но и стало бы весьма ответственным политическим шагом. После чего далее подразумевалось бы принятие уже неких резких политических действий в отношениях между двумя странами. Если бы было официально заявлено, к примеру, что имеются конкретные обвиняемые в лице российских военнослужащих. А в российско-нидерландских отношениях есть, чем дорожить, и есть, что терять, чтобы воздерживаться от скоропалительных обвинений при отсутствии именно неопровержимых доказательств.
В прошлом году товарооборот России с Нидерландами составил 39,5 млрд долларов, увеличившись на 22% за год. Доля Нидерландов во внешнеторговом обороте России при этом составила 6,7%. По доле в российском товарообороте маленькая страна заняла третье место, а по доле в российском экспорте Нидерландам досталось второе.
Кроме того, нидерландцы, в отличие от того, как нынче ведут себя англичане в расследовании дела Скрипалей, не прекращали контактов с Москвой по малайзийскому Boeing, в том числе по политической линии. В последний раз ход расследования на политическом уровне обсуждался на переговорах глав МИД двух стран в апреле.
Кстати, британская разведка еще в 2014 году однозначно обвинила Россию в причастности к данной трагедии. Нидерланды этого не сделали до сих пор.
Со своей стороны Россия не раз указывала на предвзятость разных расследователей и жаловалась, что аргументы и доказательства, представляемые Минобороны России, игнорируются. В частности, по мнению Москвы, были проигнорированы данные объективного радиолокационного контроля, предоставленные расследователям в изначальном, неотредактированном виде. Эти данные противоречат утверждениям о том, что злополучный «Бук» находился именно на территории, контролируемой на тот момент силами самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
А вот украинские власти не предоставили практически вообще ничего, утверждая, что их радары в это время не работали. Не поделились они и данными о полетах в тот день своей военной авиации, равно как и переговорами авиадиспетчеров. Притом, что именно Украина несла ответственность за безопасность полетов гражданской авиации в зоне боевых действий, не запретив эти полеты над своей территорией в этом районе. Отделаться от впечатления, что украинская сторона тут что-то недоговаривает, трудно.
Не поделились информацией со своих спутников и американцы. Трудно поверить, что, если у них была бы неопровержимая информация, подтверждающая версию однозначной вины России, то они бы ее не выдали, исходя из добрых чувств по отношению к Москве. Скажем, накануне «Карибского кризиса» 1962 года представитель США в ООН Эдлай Стивенсон демонстрировал фотографии со спутника, доказывавшие присутствие советских ракет на Кубе. С тех пор возможности космической разведки возросли многократно. Если нам сейчас таких доказательств не показывают, предпочитая приводить в качестве таких доказательств публикации в соцсетях, возникают ощущения, что какие-то факты и свидетельства, возможно, не вписываются в ту версию произошедшего, которая доминирует на Западе.