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Взорвавшаяся в Дебальцево граната была у школьника
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Взорвавшаяся в Дебальцево граната была в рюкзаке школьника, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Взорвавшаяся в автобусе в Дебальцево граната находилась в рюкзаке одного из школьников, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"️В результате взрыва погиб один и ранены трое детей, учащихся 8-го класса школы №5 Дебальцево… Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв" — заявил представитель ведомства.
Во вторник представительство ДНР в СЦКК заявило о взрыве в пассажирском автобусе в городе Дебальцево. Ранее Минздрав ДНР сообщил, что в результате взрыва пострадали двое детей, пострадавшие госпитализированы горбольницу № 1 города Енакиево, состояние тяжелое, им оказывается экстренная медицинская помощь.
"Призываем родителей и педагогов вести разъяснительные беседы с детьми по недопущению несчастных случаев со взрывоопасными предметами" — добавил представитель ведомства.
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