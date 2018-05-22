Взорвавшаяся в Дебальцево граната была у школьника

Взорвавшаяся в Дебальцево граната была в рюкзаке школьника, заявили в ДНР

Взорвавшаяся в автобусе в Дебальцево граната находилась в рюкзаке одного из школьников, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. "️В результате взрыва погиб один и ранены трое детей, учащихся 8-го класса школы №5 Дебальцево… Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв" — заявил представитель ведомства. Во вторник представительство ДНР в СЦКК заявило о взрыве в пассажирском автобусе в городе Дебальцево. Ранее Минздрав ДНР сообщил, что в результате взрыва пострадали двое детей, пострадавшие госпитализированы горбольницу № 1 города Енакиево , состояние тяжелое, им оказывается экстренная медицинская помощь. "Призываем родителей и педагогов вести разъяснительные беседы с детьми по недопущению несчастных случаев со взрывоопасными предметами" — добавил представитель ведомства.