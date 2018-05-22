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В США раскрыта секта многоженцев-насильников
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В США раскрыта секта многоженцев-насильников 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Фото: Iron Co. Jail
Окружной суд американского штата Юта приговорил к пожизненному заключению лидера секты многоженцев за сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщает телеканал Fox13.
Сэм Шеффер признан виновным в одном эпизоде изнасилования и одном эпизоде сексуального насилия над ребенком.
«Вы приговариваетесь не за ваши религиозные убеждения, а за преступное поведение», — пояснил свое решение судья Мэтью Бэлл.
Следствие установило, что Шеффер — «провидец» из культа «Рыцари кристального клинка» — вместе со своим напарником Джоном Колтхарпом похитили собственных дочерей. Мужчины пояснили, что Шеффер обручен с 8-летней дочерью Колтхарпа, а тот, в свою очередь, женат на 7-летней дочери Шеффера.
По словам осужденного, для него отношения с девочкой были не сексуальными, а в первую очередь духовными.
«Я сказал ей: "найди меня, когда повзрослеешь", а она ответила: "Я люблю тебя"», — пояснил он в слезах, сказав, что готов пойти на распятие, если пострадавшей девочке будет от этого лучше.
Полиция нашла четырех детей — в том числе двух пострадавших девочек — в 2017 году около города Сидар-сити. Двое из детей были в доме на колесах, еще двое прятались в пустых бочках из-под воды. Эксперты установили, что они могли умереть: температура в это время опускалась до отрицательных значений. Следствие посчитало, что «Рыцари кристального клинка», исповедующие скорый конец света и признающие многоженство и женитьбу на маленьких девочках — лишь прикрытие для педофилов, а не религиозная организация.
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