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Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
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Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная девушка из Апатитов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на проблемы с медициной в городе, умерла от рака, сообщают в соцсетях.
«25-летняя девушка скончалась в одной из столичных клиник. У Даши была неизлечимая стадия», — сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что после обращения онкобольной Стариковой к Путину, в Апатитах улучшилась ситуация с медициной.
Напомним, во время прямой линии с президентом в июне 2017 года 24-летняя Дарья Старикова рассказала, что у нее появились боли в спине, но врачи поставили неверный диагноз. Лишь после долгого лечения выяснилось, что она больна раком, а время на лечение было упущено. Старикова была признана потерпевшей по делу о халатности врачей.
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