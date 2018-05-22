Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная девушка из Апатитов

Жительница Апатитов Дарья Старикова , которая в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на проблемы с медициной в городе, умерла от рака, сообщают в соцсетях.

«25-летняя девушка скончалась в одной из столичных клиник. У Даши была неизлечимая стадия», — сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что после обращения онкобольной Стариковой к Путину, в Апатитах улучшилась ситуация с медициной.

Напомним, во время прямой линии с президентом в июне 2017 года 24-летняя Дарья Старикова рассказала, что у нее появились боли в спине, но врачи поставили неверный диагноз. Лишь после долгого лечения выяснилось, что она больна раком, а время на лечение было упущено. Старикова была признана потерпевшей по делу о халатности врачей.