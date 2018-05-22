Сотрудники Мариинки массово госпитализированы 

Семь сотрудников Мариинского театра были госпитализированы с отравлением, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы управления Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге.
Пострадавшие находятся в клинической больнице имени Боткина", — сказал собеседник агентства. Всего с симптомами отравления к врачам обратились 12 сотрудников театра, но госпитализация потребовалась не всем. Состояние обратившихся за медицинской помощью в больнице оценили как удовлетворительное.
"Ведется санитарное расследование. Причины формирования очага устанавливаются", — поделились в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что жертвами отравления лесными грибами в Иране стали 15 человек, еще 1017 пострадали.