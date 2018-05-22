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Мужчина отбил сына у четырехметрового крокодила
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Мужчина отбил сына у четырехметрового крокодила 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Житель филиппинского города Балабак, провинция Палаван, спас 15-летнего сына, на которого напал гребнистый крокодил длиной 4,5 метра. Об этом сообщает издание Manila Bulletin.
Рептилия подкралась к подростку, когда тот готовил моторную лодку к рыбалке. Мать услышала его крики, выбежала из дома и увидела, что крокодил тащит сына к воде. Она немедленно разбудила мужа. Тот схватил мачете и кинулся на помощь.
К тому времени рептилия успела затащить сопротивляющегося юношу на мелководье. Мужчина бросился на крокодила и попытался освободить сына. Через несколько минут ему удалось воткнуть нож в глаз хищника. После этого он оставил их в покое.
При борьбе с крокодилом мужчина получил более тяжелые ранения, чем его сын. Обоих доставили в больницу для лечения.
Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.
В апреле сообщалось, что в индийском штате Одиша (Орисса) в результате нападения крокодила погиб 14-летний школьник. Жители деревни винят в гибели мальчика власти, которые, вопреки обещаниям, так и не возвели ограду от крокодилов.
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