В Белграде обезвредили две ручные гранаты

Сотрудники противодиверсионного подразделения МВД Сербии обезвредили две ручные гранаты, которые были найдены в ящике в Белграде.
Об этом сообщает МВД страны.
«Сотрудники противодиверсионного подразделения сегодня около 11:00 (12:00 мск) устранили две ручные гранаты, которые находились в ящиках на улице Даничарева», — указывается в заявлении.
До прибытия оперативной группы район был оцеплен сотрудниками полиции.
Ранее сообщалось, что на Украине девять человек получили ранения в результате взрыва гранаты, которую бросил украинский военнослужащий в Ивано-Франковской области.