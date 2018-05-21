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В Белграде обезвредили две ручные гранаты
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Сербские полицейские обезвредили две ручные гранаты в Белграде 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники противодиверсионного подразделения МВД Сербии обезвредили две ручные гранаты, которые были найдены в ящике в Белграде.
Об этом сообщает МВД страны.
«Сотрудники противодиверсионного подразделения сегодня около 11:00 (12:00 мск) устранили две ручные гранаты, которые находились в ящиках на улице Даничарева», — указывается в заявлении.
До прибытия оперативной группы район был оцеплен сотрудниками полиции.
Ранее сообщалось, что на Украине девять человек получили ранения в результате взрыва гранаты, которую бросил украинский военнослужащий в Ивано-Франковской области.
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