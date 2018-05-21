Мосгорсуд решил судьбу Серебренникова

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.
Ранее Басманный суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 июля. Кроме того, суд продлил меру пресечения другим фигурантам дела: директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум осталась под домашним арестом до 19 июля, продюсер Юрий Итин — под домашним арестом до 24 мая, однако суд в понедельник намерен рассмотреть ходатайства следствия о продлении ему домашнего ареста. Мосгорсуд уже продлил срок домашнего ареста до 19 июля бухгалтеру Нине Масляевой.
Еще одному фигуранту дела — продюсеру Алексею Малобродскому — судом был продлен срок ареста до 19 июня, но изменив свою позицию, следствие дважды просило об изменении ему меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Первый раз Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении этого ходатайства, а 10 мая вовсе не стал его рассматривать. В тот же день Малобродский был доставлен в 20-ю ГКБ Москвы, а позже следствие самостоятельно изменило меру пресечения Малобродскому на подписку о невыезде.