Приговор националисту Тесаку отменен

Мосгорсуд отменил приговор националисту Марцинкевичу

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело в отношении националиста и лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича , ранее осужденного на десять лет колонии за экстремизм, передает корреспондент ТАСС

"Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения", — огласила постановление судья.

Приговор был вынесен 27 июня 2017 года Бабушкинским судом Москвы . Вместе с Марцинкевичем на скамье подсудимых — девять фигурантов дела, участники "Реструкта". Они были приговорены на сроки от трех до 10 лет лишения свободы. Один из фигурантов — Александр Шанкин — приговорен к шести годам воспитательной колонии в связи с тем, что на момент приговора ему не исполнилось 18 лет.

Фигуранты обвинялись по статьям УК РФ : "Разбой", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Хулиганство", "Грабеж", "Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека". Марцинкевичу также инкриминировалось "Возбуждение национальной ненависти либо вражды" в связи с его книгой "Реструкт", которая была признана экстремистской в 2014 году и запрещена.

Суд установил, что под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах обвиняемые совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Они избивали потерпевших, завладевали их имуществом и в целях унижения человеческого достоинства публично обливали красящими веществами. По данным следствия и суда, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных травм скончался.