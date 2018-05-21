Приговор националисту Тесаку отменен

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Мосгорсуд отменил приговор националисту Марцинкевичу 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело в отношении националиста и лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, ранее осужденного на десять лет колонии за экстремизм, передает корреспондент ТАСС.
"Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения", — огласила постановление судья.
Приговор был вынесен 27 июня 2017 года Бабушкинским судом Москвы. Вместе с Марцинкевичем на скамье подсудимых — девять фигурантов дела, участники "Реструкта". Они были приговорены на сроки от трех до 10 лет лишения свободы. Один из фигурантов — Александр Шанкин — приговорен к шести годам воспитательной колонии в связи с тем, что на момент приговора ему не исполнилось 18 лет.
Фигуранты обвинялись по статьям УК РФ: "Разбой", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Хулиганство", "Грабеж", "Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека". Марцинкевичу также инкриминировалось "Возбуждение национальной ненависти либо вражды" в связи с его книгой "Реструкт", которая была признана экстремистской в 2014 году и запрещена.
Суд установил, что под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах обвиняемые совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Они избивали потерпевших, завладевали их имуществом и в целях унижения человеческого достоинства публично обливали красящими веществами. По данным следствия и суда, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных травм скончался.
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