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На школьников рухнул потолок после ремонта на 30 млн
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В подмосковной школе на детей упал потолок 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Telegram-канал Mash
В одной из школ подмосковного Ступино во время урока обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В результате инцидента никто не пострадал. Mash отмечает, что в школе два года назад сделали ремонт, который обошелся в 30 миллионов рублей.
По данным Telegram-канала, речь идет о средней ступинской школе №2, где ремонт завершили год назад. Канал утверждает, что в результате обрушения есть пострадавшие.
Депутат Совета депутатов городского округа Ступино Николай Кузнецов рассказал на своей странице «ВКонтакте», что капитальный ремонт в школе был завершен в феврале 2017 года. Он подтвердил, что ремонт стоил 30 миллионов рублей.
Кузнецов пообещал 21 мая направить депутатские обращения в Следственный комитет России на имя председателя Александра Бастрыкина. Депутат потребует привлечь к ответственности подрядчиков, проводивших ремонт, а также руководство школы и должностных лиц районной администрации, которые принимали готовые работы. Опубликованные им фото демонстрируют, что часть натяжного потолка и деревянные перекрытия упали на парты в кабинете.
На сайте областного управления СК РФ сообщается, что по факту случившегося начата доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи. В СК добавили, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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