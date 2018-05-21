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В Японии произошла массовая поломка датчиков радиации
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Стало известно о массовой поломке датчиков радиации в Японии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Японские специалисты зафиксировали около 4 тыс. случаев неисправностей радиационных датчиков, установленных в детских садах, школах, жилых районах и других местах на территории региона для измерения уровня ионизирующего излучения в воздухе после аварии на АЭС «Фукусима», сообщает Киодо.
При этом всего на территории региона функционирует 3 тыс. подобных устройств, которые японский Комитет по контролю за ядерной энергетикой при министерстве охраны окружающей среды называет мониторинговыми постами, передает ТАСС.
Как утверждается, основные неисправности были связаны с ошибками в данных о реальном радиационном фоне и разрывами связи с главным центром мониторинга.
Вместе с тем Комитет по контролю за ядерной энергетикой объявил о намерении до конца 2020 года демонтировать 80% датчиков уровня радиации в целях экономии. А через два года правительство Японии собирается прекратить выделять средства для финансирования пострадавших от выброса радиации регионов страны.
Напомним, в прошлом году в глубинных слоях песка и в грунтовых водах на расстоянии десятков километров к югу от АЭС «Фукусима» было обнаружено огромное количество радиоактивного цезия-137 и других радионуклидов, которые постепенно смывает в мировой океан. Несколькими месяцами ранее в радиоактивном лесу возле АЭС «Фукусима-1» возник сильный пожар.
Крупнейшая в мире авария на АЭС произошла в марте 2011 года. В октябре 2017 года суд возложил ответственность за произошедшее на АЭС в Фукусиме на власти Японии.
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