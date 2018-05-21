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В самолете из Антальи произошло ЧП
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В самолете из Антальи произошло ЧП 

Рамблер 2 часа назад
В воскресенье, 20 мая, самолет турецкой авиакомпании Onur Air совершил аварийную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.
Airbus 321, выполнявший рейс № 877, направлялся из Антальи в Челябинск. Самолет приземлился в аэропорту Волгограда в 22:50. На его борту в этот момент находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа.
Пресс-секретарь волгоградского аэропорта Диана Бакулина заявила ТАСС, что самолет вынужден был совершить посадку из-за разгерметизации салона. По ее словам, во время экстренной посадки никто не пострадал. По данным Telegram-канала Mash, разгерметизация произошла на высоте в десять километров.
Утром 21 мая в Волгоград прибыл резервный борт для вылета в Челябинск. Некоторые пассажиры Airbus 321 провели ночь в аэропорту, но людей с детьми разместили в гостинице.
Волгоградская транспортная прокуратура организовала по факту случившегося проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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