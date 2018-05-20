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Серия взрывов произошла в Таиланде
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Более десятка взрывов произошли на юге Таиланда 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере три человека получили в воскресенье ранения в результате серии взрывов на юге Таиланда, где действуют группировки исламских сепаратистов. Об этом сообщили в местной полиции.
По данным правоохранительных органов, на территории провинций Яла, Паттани и Наратхиват в течение дня прогремели 14 взрывов. Большинство самодельных устройств, использованных злоумышленниками, были заложены у банкоматов различны финансовых учреждений. В результате атаки также были повреждены линии электропередачи.
Ранения в ходе серии взрывов получил представитель военизированной полиции, а также две местных жительницы. В полиции подозревают, что за атакой стоят действующие в регионе сепаратистские группировки.
В провинциях Паттани, Яла и Наратхиват уже более 12 лет действуют исламские сепаратисты, ведущие партизанскую войну за независимость от Бангкока. В регионе введен специальный режим безопасности. За время конфликта в результате взрывов и перестрелок погибли более 7 тыс. человек.
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