Серия взрывов произошла в Таиланде

Более десятка взрывов произошли на юге Таиланда

По меньшей мере три человека получили в воскресенье ранения в результате серии взрывов на юге Таиланда , где действуют группировки исламских сепаратистов. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранительных органов, на территории провинций Яла, Паттани Наратхиват в течение дня прогремели 14 взрывов. Большинство самодельных устройств, использованных злоумышленниками, были заложены у банкоматов различны финансовых учреждений. В результате атаки также были повреждены линии электропередачи.

Ранения в ходе серии взрывов получил представитель военизированной полиции, а также две местных жительницы. В полиции подозревают, что за атакой стоят действующие в регионе сепаратистские группировки.