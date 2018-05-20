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В Пулково самолет не смог оторваться от полосы
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В Пулково самолет не смог оторваться от полосы 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют обстоятельства и причины инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где самолет, следовавший рейсом в Москву, прервал разгон по взлетно-посадочной полосе и вернулся на стоянку, говорится в сообщении СК РФ в мессенджере "ТамТам".
"Самолёт авиакомпании "Алроса", вылетавший рейсом Санкт-Петербург — Москва, осуществляя разгон по взлетно-посадочной полосе, остановился и вернулся на стоянку. Одна из версий — неисправность двигателя", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на борту самолета находились 156 пассажиров.
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