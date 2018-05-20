В Пулково самолет не смог оторваться от полосы

Следователи выясняют обстоятельства и причины инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где самолет, следовавший рейсом в Москву , прервал разгон по взлетно-посадочной полосе и вернулся на стоянку, говорится в сообщении СК РФ в мессенджере "ТамТам". "Самолёт авиакомпании "Алроса", вылетавший рейсом Санкт-Петербург — Москва, осуществляя разгон по взлетно-посадочной полосе, остановился и вернулся на стоянку. Одна из версий — неисправность двигателя", — говорится в сообщении. Также сообщается, что на борту самолета находились 156 пассажиров.