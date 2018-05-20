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В Индии патруль полиции подорвался на мине
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В Индии патруль полиции подорвался на мине, погибли шесть силовиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Rafiq Maqbool
Шестеро силовиков погибли в воскресенье в результате подрыва на самодельной мине патруля полиции в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии, передает телеканал NDTV.
Согласно его данным, внедорожник, в котором находились семеро полицейских и военнослужащих, патрулировал территорию вокруг одного из селений, когда прогремел взрыв. Вскоре после этого боевики, предположительно, относящиеся к одной из действующих в этих районах маоистских группировок, забрали с тел убитых силовиков автоматические винтовки и скрылись в неизвестном направлении.
"По предварительной информации, шесть человек погибли и еще один пострадал. Службы безопасности ведут операцию по поиску нападавших", — заявил телеканалу представитель контртеррористического подразделения индийской полиции.
Боевики-маоисты, которых в Индии называют наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей. C 1960-х годов радикалы воюют против центрального правительства Индии, декларируя своей целью "освобождение крестьян от гнета капитализма".
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