30 тысяч человек остались без света в Свердловской области

В Свердловской области около 30 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды

Около 30 тыс. человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе "МРСК Урала". "Сегодня из-за прохождения мощного грозового циклона, сопровождающегося шквалистым ветром с отдельными порывами, зафиксированы технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства Среднего Урала. По первым данным без электроснабжения находятся около 30 тыс. человек", — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что без электричества остались населенные пункты в семи районах области. "Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения. Специалисты выполняют необходимые переключения для подключения потребителей по резервным схемам электроснабжения", — отметили в МРСК Урала. Ранее региональное управление МЧС предупредило об усилении ветра до 27 м/с в Свердловской области.