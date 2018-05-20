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30 тысяч человек остались без света в Свердловской области
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В Свердловской области около 30 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 30 тыс. человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе "МРСК Урала".
"Сегодня из-за прохождения мощного грозового циклона, сопровождающегося шквалистым ветром с отдельными порывами, зафиксированы технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства Среднего Урала. По первым данным без электроснабжения находятся около 30 тыс. человек", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что без электричества остались населенные пункты в семи районах области.
"Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения. Специалисты выполняют необходимые переключения для подключения потребителей по резервным схемам электроснабжения", — отметили в МРСК Урала.
Ранее региональное управление МЧС предупредило об усилении ветра до 27 м/с в Свердловской области.
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