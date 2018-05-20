Пума растерзала попавшего в ее ловушку велосипедиста

1 dead, 1 injured in cougar attack near North Bend https://t.co/4GTMFn8MBp pic.twitter.com/FwsNzELjz1— KING 5 News (@KING5Seattle) 20 мая 2018 г. В Сноквалми, штат Вашингтон, пума напала на двух велосипедистов, загнав их в ловушку. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в лесу неподалеку от Сиэтла. Около 11 вечера в службе спасения раздался звонок с криком о помощи, после чего связь прервалась. Установив местонахождения звонившего, правоохранители выехали в район поиска. Там они нашли одного из велосипедистов. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас пациент идет на поправку.

Второй мужчина погиб. По предварительным данным, он пытался сбежать от хищницы, но пума настигла его и растерзала. Когда спасательная группа приехала на место, пума стояла над мертвым телом. По словам представителя шерифа округа Кинг Райана Эбботта, агрессивное животное застрелили.