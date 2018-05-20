Успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой

Москва продолжает обсуждать трагедию, случившуюся с высокопоставленным и успешным столичным чиновником. Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в своей квартире, главная версия — самоубийство. Обнаружена предсмертная записка, и она дала основание психологам предположить, что стало причиной такого поступка.

«Кабан, ты настоящий друг, странный и смешной, но настоящий. А я нет. И я безумно люблю свою семью, и я их очень сильно подвел. И я люблю маму, если бы она хотя бы один раз в жизни сказала, что любит меня, может быть, было бы все по-другому. Крепись!:))», — написал в предсмертной записке член экспертного совета «Единой России» 50-летний Юрий Котлер.

На первый взгляд, Котлер не страдал из-за недостатка любви, внимания и денег. Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем telegram-канале назвал смерть бывшего топ-менеджера «странной». «Недели три назад случайно пересеклись в аэропорту. Произвел впечатление человека, полного планов. Говорили, что его кандидатура рассматривается на должность координатора экспертного совета при правительстве», — написал он.

Депрессия, проблемы, алкоголь

Специалист по утратам Варвара Сидорова отметила, что судя по записке, это состояние человека, находящегося в депрессии. Сидорова подчеркнула, что не знала Котлера, и может только предполагать сценарий развития событий.

«Сработать могли три фактора. Из записки следует, что отношения с мамой у Котлера были сложные, у таких людей склонность к депрессии выше, чем в среднем. Во-вторых, он недавно отпраздновал пятидесятилетие. Приближение таких дат, особенно у мужчин, вызывает спад настроения. Плюс к этому у него были неприятности финансового плана. К тому же, по некоторым данным, он употреблял алкоголь».

Эксперт считает, что в записке очень много нежности и любви к близким Котлера, кроме мамы. Вместе с тем, в послании много пассивной агрессии и агрессии, обращенной на себя.

Смайл в конце можно объяснить тем, что когда человека приучили держать лицо, он это делает на автомате, что бы ни происходило внутри. И это некая ирония, как говорят американцы, keep smiling («продолжай улыбаться», «не вешай нос», прим ВЗГЛЯД).

«Он не говорит напрямую маме, что обижен, а выражает сожаление, отправляет маме послание, но он ее не упрекает. Почему человек, решающий большие государственные задачи, не может справиться со своими проблемами? Чиновник тоже человек, и как любой может болеть. Видимо, Котлер болел депрессией. В этом состоянии люди впадают в отчаяние. У людей, у которых агрессия часто обращается на себя, во время депрессии сознание суживается до одной или нескольких проблем, эмоциональный ряд обедняется, и могут прийти к такому решению, как Котлер», — отметила Сидорова.

На вопрос о том, могла ли карьера стать гиперкомпенсацией за обесцененное внимание матери, эксперт отметила, что такое бывает не у всех людей, которым мать дарит недостаточно любви.

«Гиперкомпенсация возникает, если мама была значимым человеком, но не появился близкий человек, который взял бы на себя материнские функции. И когда кажется, что если постараться, эти материнские чувства можно получить. Такие люди очень успешны в профессии, но несчастны в жизни».

Психолог Инна Пасечник по просьбе газеты ВЗГЛЯД также оценила состояние Котлера в момент написания записки: «Судя по сбивчивости текста, он был в заметном аффективном состоянии, в отчаянии. Отсутствие логики изложения в записке говорит о том, что человек делал это исключительно эмоционально, а не рационально».

Эксперт прокомментировала и ту часть записки, которая касается отношений Котлера с матерью:

«Для любого ребенка важно ощущение любви своих родителей, и то, что родители принимают его любым. Родитель может быть недоволен поведением ребенка, но продолжать транслировать свою любовь».

Психолог подчеркнула, что лично не знала Котлера, но с учетом ее опыта можно предположить, что у него была холодная мать. Она могла не только не похвалить ребенка за успехи, но и обесценить их.

По словам Пасечник, люди, у которых осталась неудовлетворенность в отношениях с матерью, могут добиваться карьерных высот, но в душе у них огромная дыра, и вечный огромный стыд. «Человек собой недоволен, что он не дотягивает, и этот стыд приводит к достижениям. С другой стороны, у людей фиксируется саморазрушающее поведение. Люди с нарциссическим типом личности не выносят столкновения с неудачами, а в данном случае была большая неудача. Люди такого типа часто не способны пережить больших проблем», — заявила газете ВЗГЛЯД психолог.

Как близкие могут помочь?

И все же близкие могут помочь таким людям. Распознать депрессию может любой человек с базовыми психологическими знаниями, считает Варвара Сидорова.

Во-первых, необходимо признать, что депрессия — это болезнь. Во-вторых, не стоит усугублять алкоголем, и найти способы физической сублимации, например, заняться спортом.

«Людям с нарциссической организацией личности очень важно опираться на близких. Но в нашем социо-культурном контексте это часто невозможно. Я встречала успешных людей с расстройством личности и паническими атаками, которые не могут опереться ни на кого. Они говорят, что отвечают за свою семью, и не могут показать близким свою слабость. Такие люди остаются один на один со своим большим стыдом, провалом», — отмечает Инна Пасечник.

Она подчеркнула, что если мужчина в такой сложной ситуации не собирается обращаться к психологам, то он должен принять себя и в рамках глубокой депрессии дать себе установку не делать резких движений.