Найден черный ящик разбившегося Boeing 737

Найден черный ящик разбившегося на Кубе Boeing 737

Один из двух бортовых самописцев обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737. Об этом сообщил в субботу в эфире кубинского телевидения министр транспорта страны Адель Искьердо.

"Мы обнаружили один черный ящик. Он находится в хорошем состоянии. В ближайшие часы мы надеемся найти второй самописец", — сказал министр.

Причина крушения пока неизвестна. Министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования.

Boeing 737 разбился в пятницу практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. На борту лайнера находились 111 человек, 108 из них погибли. Все выжившие находятся в тяжелом состоянии в одной из гаванских больниц.

Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.