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Найден черный ящик разбившегося Boeing 737
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Найден черный ящик разбившегося на Кубе Boeing 737 

ТАСС 39 минут назад
Фото: AP Photo
Один из двух бортовых самописцев обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737. Об этом сообщил в субботу в эфире кубинского телевидения министр транспорта страны Адель Искьердо.
"Мы обнаружили один черный ящик. Он находится в хорошем состоянии. В ближайшие часы мы надеемся найти второй самописец", — сказал министр.
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Причина крушения пока неизвестна. Министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования.
Boeing 737 разбился в пятницу практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. На борту лайнера находились 111 человек, 108 из них погибли. Все выжившие находятся в тяжелом состоянии в одной из гаванских больниц.
Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
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