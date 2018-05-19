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Боевики атаковали церковь в Грозном
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Боевики атаковали церковь в Грозном 

Рамблер 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Четверо боевиков напали на церковь Архангела Михаила в центре Грозного и попытались захватить прихожан. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.
Он отметил, что в результате спецоперации все нападавшие были уничтожены. Сам Кадыров присутствовал на месте проишествия и контролировал проведение спецоперации.
"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — сказал Кадыров.
По данным телеграм-канала Mash, при ликвидации боевиков погибли двое полицейских. Также скончался один прихожанин. По некоторым данным, им мог оказаться пятый нападающий. Сейчас личности боевиков устанавливаются, место происшествия оцеплено.
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