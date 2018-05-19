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Boeing приземлился на одном работающем двигателе
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Boeing приземлился на одном работающем двигателе 

Рамблер 2 часа назад
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Астрахань, развернулся в небе над Воронежем и вернулся в столичный аэропорт «Внуково», совершив экстренную посадку.
Командир корабля принял такое решение после отказа двигателя в воздухе над Воронежем, сообщает «Интерфакс» источник в экстренных службах. Никто из находящихся на борту 170 пассажиров не пострадал.
Как передает РИА Новости, произошел отказ правого двигателя. В итоге самолет приземлился на одном работающем двигателе.
>> Boeing возвращается во Внуково из-за ЧП
Лайнер вылетел из Внуково в 7:15 по московскому времени. В Астрахани он должен был приземлиться через два часа. Пассажиров должны отправить в пункт назначения резервным бортом.
По данным авиакомпании, все 12 самолетов модели Boeing 737-800, которые находятся в эксплуатации, произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.
Комментарии29  Ещё 11 источников 
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