Boeing приземлился на одном работающем двигателе

Командир корабля принял такое решение после отказа двигателя в воздухе над Воронежем, сообщает «Интерфакс» источник в экстренных службах. Никто из находящихся на борту 170 пассажиров не пострадал.

Как передает РИА Новости, произошел отказ правого двигателя. В итоге самолет приземлился на одном работающем двигателе.

Лайнер вылетел из Внуково в 7:15 по московскому времени. В Астрахани он должен был приземлиться через два часа. Пассажиров должны отправить в пункт назначения резервным бортом.

По данным авиакомпании, все 12 самолетов модели Boeing 737-800, которые находятся в эксплуатации, произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.