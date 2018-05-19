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Стрельба произошла на выпускном в школе Джорджии
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Стрельба произошла на выпускном в школе Джорджии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В американском штате Джорджия в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон произошла стрельба. Об этом WSB-TV со ссылкой на полицию.
По данным полиции, во время выпускной церемонии в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон произошла стрельба.
Как отмечается, в результате инцидента есть пострадавшие. Однако, количество раненых не уточняется.
18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. К учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города. Студентов эвакуировали в спорткомплекс, расположенный неподалеку. Стрелку предъявлено обвинение в убийстве.
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