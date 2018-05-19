Бортинженер назвал причину авиакатастрофы на Кубе

Бортинженер, обслуживавший рейс, вылетевший на несколько минут раньше самолета, разбившегося в пятницу под Гаваной, считает, что причиной авиакатастрофы мог быть технический сбой.

"Я знаю, что вы, должно быть, испытываете очень сильную боль. Представьте себе, какую боль чувствую я, бортинженер с 17-летним стажем, коллега и друг членов экипажа (разбившегося) Boeing 737-200", — приводит слова бортинженера по имени Йоаннер кубинский портал Cubadebate.

"За 13 минут до его падения наш экипаж, выполнявший другой внутренний рейс авиакомпании Сubana, вылетел в провинцию Сантьяго-де-Куба. Мы общались с ними по радиосвязи, выруливая на взлетную полосу… Сегодня (в пятницу), около 11 утра, мы, члены двух экипажей, встретились в служебном помещении терминала (гаванского аэропорта), чтобы пообедать, и перекинутся несколькими словами перед полетом. Мы больше так не встретимся — по всей видимости, из-за технического сбоя, произошедшего в воздушном судне", — рассказывает бортинженер.

В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа.

Три женщины, выжившие после крушения, были госпитализированы со множественными переломами, гематомами и ожогами, одна из них впоследствии скончалась. Еще один выживший в авиакатастрофе скончался по дороге в больницу.

Черные ящики пока не обнаружены.