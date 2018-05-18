В авиакатастрофе на Кубе есть выжившие

В результате крушения самолета Boeing-737 в Гаване есть выжившие. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на свидетелей авиакатастрофы.

По предварительной информации, выжили как минимум три человека. Очевидцы сообщают, что спасатели перевозят людей на носилках в машины скорой помощи. По последним данным, один из доставленных в больницу скончался от ран. Других сведений о выживших не поступало.

Упавший Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. Самолет упал на сельскохозяйственные поля между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.