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В авиакатастрофе на Кубе есть выжившие
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В авиакатастрофе на Кубе есть выжившие 

Рамблер 1 час назад
В результате крушения самолета Boeing-737 в Гаване есть выжившие. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на свидетелей авиакатастрофы.
По предварительной информации, выжили как минимум три человека. Очевидцы сообщают, что спасатели перевозят людей на носилках в машины скорой помощи. По последним данным, один из доставленных в больницу скончался от ран. Других сведений о выживших не поступало.
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Упавший Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. Самолет упал на сельскохозяйственные поля между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.
На борту находилось 104 пассажира и экипаж. Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин, передает РИА «Новости».
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