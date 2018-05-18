Автокран грохнулся в Лену, спуская судно 

В Усть-Куте Иркутской области 17 мая на глазах массы свидетелей произошло чрезвычайное происшествие. В районе «Судоверфи» автомобильный кран, масса которого составляет 50 тонн, спускал на воду речное судно. В течение нескольких секунд всё шло, как задумано, но в какой-то момент тяжёлый корабль перевесил наземную технику. Кран потянуло в сторону воды, он слегка накренился, а затем и вовсе опрокинулся. Стрела крана упёрлась в дно реки Лена. На кадрах, которые сделали присутствующие, отчётливо видно, что мужчина, управлявший большегрузной техникой, в последний момент успел выскочить из кабины и не пострадал. Также нет пострадавших из числа других работников. Однако проблемы возникли с самим краном. Чтобы его поднять, подогнали тяжёлую технику, но попытки вернуть кран в вертикальное положение ни к чему не привели. Кроме того, специалисты обнаружили, что под весом 50-тонной махины начала деформироваться стрела. Было принято решение зафиксировать кран в текущем положении лебёдками, чтобы не позволить стреле искривляться и далее, и продолжать спасательные работы на следующий день. На месте работают представители МЧС, транспортной полиции и других оперативных служб.