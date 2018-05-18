Ещё
Автокран грохнулся в Лену, спуская судно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автокран грохнулся в Лену, спуская судно 

Рамблер 2 часа назад
В Усть-Куте Иркутской области 17 мая на глазах массы свидетелей произошло чрезвычайное происшествие. В районе «Судоверфи» автомобильный кран, масса которого составляет 50 тонн, спускал на воду речное судно. В течение нескольких секунд всё шло, как задумано, но в какой-то момент тяжёлый корабль перевесил наземную технику. Кран потянуло в сторону воды, он слегка накренился, а затем и вовсе опрокинулся. Стрела крана упёрлась в дно реки Лена. На кадрах, которые сделали присутствующие, отчётливо видно, что мужчина, управлявший большегрузной техникой, в последний момент успел выскочить из кабины и не пострадал. Также нет пострадавших из числа других работников. Однако проблемы возникли с самим краном. Чтобы его поднять, подогнали тяжёлую технику, но попытки вернуть кран в вертикальное положение ни к чему не привели. Кроме того, специалисты обнаружили, что под весом 50-тонной махины начала деформироваться стрела. Было принято решение зафиксировать кран в текущем положении лебёдками, чтобы не позволить стреле искривляться и далее, и продолжать спасательные работы на следующий день. На месте работают представители МЧС, транспортной полиции и других оперативных служб.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс с жуткими переломами попал в больницу74
Украина проиграла России спор74
Кто лишился постов в новом правительстве84
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост157
Беглый российский бизнесмен признал себя нищебродом47
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение