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Художник Вадим Каджаев участвует в выставке «Лики Родины» в Москве
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Художник Вадим Каджаев участвует в выставке «Лики Родины» в Москве 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 18 мая — Sputnik. Художник из Осетии Вадим Каджаев принял участие в выставке «Лики Родины», открывшейся в Москве 16 мая. Свои работы в рамках экспозиции также представляют художники из Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесии и Чечни.
По словам Каджаева, работы на выставке отражают индивидуальные особенности культуры и менталитета народов.
"Картины каждого из авторов отображают быт и мировоззрение народов, которые художники представляют", — сказал он.
Художник Вадим Каджаев участвует в выставке "Лики Родины"
Художник так же отметил, что выставка проводится в здании Министерства иностранных дел в Москве, из-за чего количество посетителей ограничено. Продлится экспозиция в течение десяти дней, до 25 мая.
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