Художник Вадим Каджаев участвует в выставке «Лики Родины» в Москве

Карачаево-Черкесии и Чечни. ЦХИНВАЛ, 18 мая — Sputnik . Художник из Осетии Вадим Каджаев принял участие в выставке «Лики Родины», открывшейся в Москве 16 мая. Свои работы в рамках экспозиции также представляют художники из Санкт-Петербурга

По словам Каджаева, работы на выставке отражают индивидуальные особенности культуры и менталитета народов.

"Картины каждого из авторов отображают быт и мировоззрение народов, которые художники представляют", — сказал он.

Художник Вадим Каджаев участвует в выставке "Лики Родины"