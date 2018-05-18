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Российский гаишник поиздевался над инвалидом
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Российский гаишник заставил инвалида бежать за машиной на тросе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Татарстане пьяный инспектор ДПС избил, похитил и заставил мужчину, недавно перенесшего операцию на позвоночнике, бежать за своим внедорожником на тросе, чтобы тот заплатил ему 15 тысяч рублей, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России в пятницу, 18 мая.
Полицейского уволили и вместе с помогавшим ему знакомым заключили под стражу. Дело расследуется по двум статьям УК: «Похищение человека» и «Вымогательство».
28 апреля возле ночного клуба «Пульс» в городе Буинске 27-летний полицейский вместе с 38-летним приятелем-бизнесменом пристали к проходившему мимо заведения 29-летнему мужчине — инвалиду третьей группы, рассказали следователи «Вечерней Казани».
Поводом для претензий стала «блатная походка» потерпевшего. Мужчина рассказал, что это следствие проведенной операции, однако его все равно принялись избивать. Пытаясь сбежать, потерпевший бросил в напавших бутылку и попал одному из них в голову. После этого инвалида оглушили ударом по голове, погрузили во внедорожник и вывезли из города. Там его вытащили из машины, избивали и окунали в реку.
«Один из похитителей начал пугать потерпевшего: мол, за брошенную в голову бутылку мы тебя здесь утопим, — рассказал изданию старший помощник руководителя управления СК по Татарстану Андрей Шептицкий. — После угроз у него потребовали заплатить за освобождение 20 тысяч рублей, потом сумму снизили до 15 тысяч. Когда похищенный отказался платить, его привязали к бамперу машины буксировочным тросом и поехали, заставив жертву бежать следом по дороге. В итоге потерпевший согласился отдать деньги, его отвязали и снова затолкали в салон автомобиля».
Потерпевшего отвезли обратно в клуб, где он сбежал от похитителей и обратился в полицию. Врачи зафиксировали у него травмы головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины по всему телу.
В следствии добавили, что руководители главного обвиняемого, вплоть до районного начальника отдела ГИБДД, получили дисциплинарные взыскания.
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Комментарии14  Ещё 4 источника 
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