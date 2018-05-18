Упавший в Ставропольском крае Ми-2 пытались закопать

Крушение Ми-2 под Ставрополем пытались скрыть

Вертолет Ми-2, упавший в Ставропольском крае , пытались закопать, чтобы скрыть случившееся. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следователей, вертолет пробовали засыпать землей с помощью трактора. Работавшие на месте происшествия криминалисты откопали обгоревшие части вертолета. Обломки были «еще теплыми от пожара».

Накануне в Южной транспортной прокуратуре сообщили о крушении Ми-2, которое произошло 16 мая. Вертолет упал в нескольких километрах от населенного пункта Мирный во время авиационно-химических работ.

В результате происшествия пострадал 62-летний пилот. Он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия. Проверку проводит Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура.

По данным «Коммерсанта», вертолет принадлежал председателю местного колхоза.

В апреле в Ставропольском крае упал еще один Ми-2, опылявший поля. Пилот получил небольшие ожоги. По предварительным данным, причиной происшествия стали проблемы с двигателем — он задымился в воздухе.