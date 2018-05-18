Упавший в Ставропольском крае Ми-2 пытались закопать

Вертолет Ми-2, упавший в Ставропольском крае, пытались закопать, чтобы скрыть случившееся. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
По данным следователей, вертолет пробовали засыпать землей с помощью трактора. Работавшие на месте происшествия криминалисты откопали обгоревшие части вертолета. Обломки были «еще теплыми от пожара».
Накануне в Южной транспортной прокуратуре сообщили о крушении Ми-2, которое произошло 16 мая. Вертолет упал в нескольких километрах от населенного пункта Мирный во время авиационно-химических работ.
В результате происшествия пострадал 62-летний пилот. Он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия. Проверку проводит Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура.
По данным «Коммерсанта», вертолет принадлежал председателю местного колхоза.
В апреле в Ставропольском крае упал еще один Ми-2, опылявший поля. Пилот получил небольшие ожоги. По предварительным данным, причиной происшествия стали проблемы с двигателем — он задымился в воздухе.