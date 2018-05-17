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В Тбилиси на акциях протеста задержаны 40 человек
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В Тбилиси на акциях протеста против ЛГБТ задержаны свыше 40 человек 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Фото: РИА Новости
В центре Тбилиси вечером в четверг произошли стычки между полицией и противниками ЛГБТ, в связи с чем задержан 41 человек, сообщила телекомпания «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Неспокойная ситуация в некоторых местах и сейчас, хотя ЛГБТ-активисты завершили свою акцию, которую проводили у Дома правительства в оцеплении полицейских, не подпустивших к ним радикалов.
На проспекте Руставели члены организаций правого толка кричали, что «не допустят, чтобы по центру Тбилиси расхаживали лица нетрадиционной сексуальной ориентации». Они пытались прорвать кордоны полиции, которая задерживала нарушителей порядка.
Сама акция ЛГБТ собрала не более 20 человек, однако к ним присоединились различные НПО, а также оппозиционеры, которые представляли партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и политические организации, отколовшиеся от нее.
Примечательно, что накануне ЛГБТ-активисты объявили, что не будут проводить акцию, чтобы не нагнетать обстановку в стране, где в этот же день по инициативе ГПЦ отмечается «День святости семьи». Но потом они все же решили выйти на пикет, вызвав гнев радикалов.
Член «Единого нацдвижения» Хатия Деканоидзе обвинила власти в том, что это они «мобилизовали неонацистские группы» против ЛГБТ. Официальные лица такие упреки категорически отвергли.
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