Кубанское село потрясло жестокое убийство

Через несколько дней после похорон матери пятерых детей Натальи Дмитриевой ее односельчане собрались на митинг около местного ДК. Жители Псебая призвали к ответу главу района, следователя, местных прокуроров, полицейских, потребовав честного расследования, сообщает « Московский комсомолец ».

«По слухам, у задержанного отец — то ли какой предприниматель, то ли лесничий, который имеет вес в области — мы так и не можем пока до конца выяснить. Но суть в том, что его семью оберегают полицейские, так же, как и других его друзей», — заявил местный житель.

По его словам, группа подростков чувствуют себя в Псебае безнаказанными.

Жители поселка потребовали разобраться с семьями несовершеннолетних и даже выселить их из Псебая. В сети появилась петиция с призывом помочь добиться справедливости, под которой подписались более 15 тыс. человек.

После народного схода стало известно о задержании еще одного парня, подозреваемого в убийстве многодетной матери. Отрабатываются версии о причастности еще пятерых подростков.

По слухам, молодые люди, которых подозревают в расправе с Дмитриевой, ранее совершили уже немало преступлений — изнасилование, избиения местных жителей. Отмечено, что у подростков было развлечение — они забегали в местные кафе и отрабатывали на нетрезвых посетителях удары в лицо, после чего убегали

Мать пятерых детей, 40-летняя Наталья Дмитриева, была убита 13 мая. Ее избили до полусмерти, изнасиловали и задушили.

Выяснилось, что женщина сидела с подругой в местном кафе «Ивушка». За соседним столиком распивала спиртное компания подростков из семи человек. Парни попытались познакомиться с дамами, но женщины отказали и поспешили удалиться. Подростки стали их преследовать, и по дороге завязалась перепалка. Затем один из парней схватил камень и ударил Дмитриеву по голове.

Впоследствии фельдшер «скорой помощи» заявляла, что у жертвы были обнаружены многочисленные повреждения и гематомы, ей порвали рот, отрезали мочку уха, вырвали внутренние органы и сломали женщине череп.

Первым задержали 16-летнего подростка, который сразу признался в содеянном. Он был настолько пьян, что до дома дойти не смог. Молодой человек взял всю вину на себя. По словам оперативников, подросток не вспомнил, как изувечил тело жертвы и изуродовал ее лицо.